Recep Tayyip Erdoğan Kuvayımilliye Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuştu

BALIKESİR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hükümet olarak 16 yıllık dönemde aile, çalışma ve sosyal hizmetler alanında büyük bir değişim, dönüşüm gerçekleştirdik. Muhalefetin hayal dahi edemeyeceği hizmetler gerçeğe dönüştü çünkü aşkla koşan yorulmaz." dedi.

Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, partisince Kuvayımilliye Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuştu.

Balıkesir'in, yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, kadınıyla Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da Türkiye'ye sahip çıktığını belirten Selçuk, şehrin 31 Mart seçimlerinde de dik duruşunu sürdüreceğine inandığını kaydetti.

Bakan Selçuk, 16 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye için yapılanlara Balıkesir halkının da şahit olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin başlattığı olumlu yürüyüşü engellemek için çok çalıştılar. Ancak bu şanlı milletin, memleket sevdasını hesaba katmadılar. Bilmiyorlar ki bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz, bin yıllık kadim kültürümüzün mücadelesidir. AK Parti, bu sorumlulukla milletimize hizmeti bir gönül işi olarak yapıyor. Milletimizin emanetlerine sahip çıkarak tek bir kuruşu dahi israf etmeden hizmet ediyoruz."

Yapılan sosyal yardımlardan bahseden Selçuk, "Hamdolsun bugün 513 bin yaşlı ve engelli vatandaşımıza evde bakım desteği sağlıyoruz. 122 bin çocuğumuza sosyal, ekonomik destek veriyoruz. Hükümet olarak 16 yıllık dönemde aile, çalışma ve sosyal hizmetler alanında büyük bir değişim, dönüşüm gerçekleştirdik. Asgari ücreti, işçilerimiz ve işverenlerimizle oy birliği içinde 2 bin 20 liraya çıkarttık. Muhalefetin hayal dahi edemeyeceği hizmetler gerçeğe dönüştü çünkü aşkla koşan yorulmaz." ifadelerini kullandı.

İstihdam seferberliğinde rekorlar kırdıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

- "PKK terör örgütüne destek verenlerle iş birliği yapıyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ise Türkiye'nin istiklali ve istikbali için herkesin geceli gündüzlü çalışması gerektiğini kaydetti.

Bugüne kadar Balıkesir'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu belirten Elvan, "İnşallah 31 Mart seçimlerinde de hepimizi bir bütün olarak ülkemizin geleceği için istiklalimiz için istikbalimiz için yine ülkemizin bekası için mücadele edeceğiz ve zaferle sonuçlandıracağız. Ana muhalefet lideri ve onunla birlikte hareket edenlere bakınız, bir yandan PKK terör örgütüne destek verenlerle iş birliği yapıyorlar, diğer taraftan demokrasiden bahsediyorlar, özgürlüklerden bahsediyorlar. Ama siz 31 Mart akşamı onlara gereken dersi verecek misiniz? Bu ülkenin geleceği için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.