Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan kimdir? Ne zaman öldü? Neden öldü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de vefat etmişti. Tenzile Erdoğan, 9. ölüm yıl dönümünde anılıyor. Bunun üzerine merak edilen isim haline gelen Tenzile Erdoğan kimdir? Ne zaman öldü? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

TENZİLE ERDOĞAN KİMDİR?

3 Mayıs 1924'de dünyaya gelen Tenzile Erdoğan, 2011 yılında 87 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Tenzile Erdoğan Rize'de Ahmet Erdoğan ile evlendi. Eşi Ahmet Erdoğan deniz yollarında kıyı kaptanı olarak çalışırdı. Tenzile Erdoğan, birisi Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere beş çocuk dünyaya getirdi.

2011 yılında şiddetli karın ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye yatan ve safra kesesinden ameliyat olan Tenzile Erdoğan, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

NE ZAMAN ÖLDÜ? NEDEN ÖLDÜ?

87 yaşında şiddetli karın ağrısı ve ateş şikayetiyle ameliyat olan ve yoğun bakımda tedavi gören Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011 yılında hayatını kaybetti.

Recep Tayyip Erdoğan, annesine olan sevgisini anlatırken özellikle annesinin vefatından sonra Ahmet Kaya'nın şarkısıyla daha da duygulandığını şu sözlerle ifade etmişti: "Annem öldükten sonra bende çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü şarkısını dinlersem çok duygulanırım. Adeta annemle haşır neşir olmaya başlarım."