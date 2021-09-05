Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan'ın kaleme aldığı " Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, ilgilisi tarafından merak ediliyor. 216 sayfalık kitabın konusu, hangi tarihte çıkacağı, fiyatı ve nereden alınacağını merak eden vatandaşlar, internette " Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı ne zaman çıkacak? Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının konusu ne, fiyatı ne kadar, nereden alınır? " sorularına yanıt arıyor. Bizler de haberimizde yanıtını aradığınız soruları cevapladık.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KİTABI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı 216 sayfalık kitabı 6 Eylül 2021 tarihinde okurlarıyla buluşmak için piyasaya sürülecek.

DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN KİTABININ KONUSU NE?

Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesinin ahlaki değerlerinin tartışıldığı kitabın ana fikrini " Dünya beş ülkeden büyüktür" düşüncesi oluşturmaktadır. Kitapta yer alan cümleler arasında "Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM’ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM’dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM’nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir.

Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına açıyoruz. çözüm önerimiz ise ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hâkim kılınmasıdır. Konsey’in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır.” satırbaşları yer almaktadır.

DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN FİYATI NE KADAR, NEREDEN ALINIR?

ilk basımı Turkuvaz Kitap tarafından 1. hamur kâğıda, 9786257548083 barkod numarasıyla Türkçe olarak yapılan eser, 40 TL’den satışa sunulacak. Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek. Kitabı dileyen kitabevlerinden dileyen ise internet üzerinden sipariş vererek alabilirler.