Recep Turkoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Recep Turkoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Recep Turkoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Recep Turkoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Recep Turkoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Recep Turkoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Recep Turkoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Recep Turkoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Recep Turkoz 7 Kasım 1997 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Recep Türköz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Recep Turkoz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Recep Turkoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Recep Turkoz'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Recep Turkoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/recepturkoz/

Recep Turkozboyu ve yaşı kaç

Recep Turkoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Recep Turkoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Recep Turkoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Recep Turkoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2015 yılında Tokatspor

29 Ağu 2019 yılında Kahramanmaraş

17 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Niğde Anadolu

24 Ocak 2022 yılında Çorum FK

8 Eylül 2022 yılında Karşıyaka

Recep Turkoz kimdir

Recep Turkoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Recep Turkoz şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tokatspor (2007-2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Recep Turkoz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Frederik Recktenwald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Recktenwald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frederik Recktenwald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Recktenwald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Efe Can Colbekler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Can Colbekler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Efe Can Colbekler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Can Colbekler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Ernst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Ernst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Ernst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Ernst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bayram Can Alyurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bayram Can Alyurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bayram Can Alyurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bayram Can Alyurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları