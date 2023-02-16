Recep Turkoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Recep Turkoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Recep Turkoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Recep Turkoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Recep Turkoz 7 Kasım 1997 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Recep Türköz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Recep Turkoz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Recep Turkoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Recep Turkoz'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Recep Turkoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/recepturkoz/

Recep Turkoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Recep Turkoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Recep Turkoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Recep Turkoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2015 yılında Tokatspor

29 Ağu 2019 yılında Kahramanmaraş

17 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Niğde Anadolu

24 Ocak 2022 yılında Çorum FK

8 Eylül 2022 yılında Karşıyaka

Recep Turkoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Recep Turkoz şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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