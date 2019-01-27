Recep Umut: "Kırmızı kart bütün dengemizi bozdu.’’

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Recep Umut, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada kırmızı kartın takım dengesini bozduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Cihat Arslan'ın tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısına antrenör Recep Umut katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Umut, kırmızı kartın ardından denge bozukluğu yaşadıklarının vurgulayarak, "Oyuna çok iyi başladık. İlk 45 dakika soyunma odasına çok daha farklı bir sonuçla girebilirdik. Oyunun sonundaki skoru bizde yakalayabilirdik. Kırmızı kart bütün dengemizi bozdu. Oyuncularımız sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Eksik kalmak dezavantaj. Bundan sonraki maçlarda daha farklı olmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA