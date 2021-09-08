"Efsana Vali" olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu vefatının 18. yılında rahmet anılıyor. Twitter gündeminde yer alan Recep Yazıcıoğlu'nu tanıyanlar ölüm yıl dönümü için paylaşımlar yaparken, onu tanımayanlar kim olduğunu araştırmaya başladı. Bizler de haberimizde "Recep Yazıcıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Recep Yazıcıoğlu neden gündem oldu?" konu başlıklarına yer verdik.

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948 yılında Trabzon'un, Köprübaşı köyünde dünyaya geldi. Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli illerinin eski valisi olan Recep Yazıcıoğlu, kişiliği ve görevde bulunduğu illerde halka olan nezaketi ve yakınlığıyla gönüllere taht kurdu. İlkokul eğitimine doğduğu köy olan Köprübaşı'nda başlayan Yazıcıoğlu, babasının görevi nedeniyle orta ve lise öğrenimini Milas'ta tamamladı. Lisans sınavlarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasının ardından 1968’de Aydın’a maiyet memuru olarak atandı.

1971-1984 yılları arasında Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevini üstlendi.

975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.

1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliği’ne atandı.

Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 1989’da Aydın Valisi olarak göreve başladı.

19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliği

26 Eylül 1999’da Merkez Valiliği

30 Ocak 2003’te de Denizli Valiliği görevlerini yaptı.

RECEP YAZICIOĞLU NEDEN GÜNDEM OLDU?

2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde vefat eden Yazıcıoğlu, bugün vefatının 18. yıl dönümü olması sebebiyle sosyal medyada gündem oldu.