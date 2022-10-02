Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı görev tanımı nedir, Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı ne iş yapar, Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı Tanımı;

__

Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı Maaşları

Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.58

Meslek Adı :

Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Reçme Makinesi kurma, ayarlarını yapabilme ve kullanabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temel elektrik?elektronik devreleri çizmek,

b) Temel elektrik-elektronik devreleri kurmak,

c) Elektriksel bağlantıları yapmak,

d) Elektriksel ölçmeler yapmak,

e) Temel elektrik-elektronik elemanları kullanmak,

f) Elektriksel arıza analizi yapmak,

g) Reçme makinesini kurmak,

h) Reçme makinesinin ayarlarını yapmak,

i) Reçme makinesinin özel ayarlarını yapmak,

j) Reçme dikişi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?