Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7233.58

Meslek Adı : Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Reçme Makinesi kurma, ayarlarını yapabilme ve kullanabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temel elektrik?elektronik devreleri çizmek,

b) Temel elektrik-elektronik devreleri kurmak,

c) Elektriksel bağlantıları yapmak,

d) Elektriksel ölçmeler yapmak,

e) Temel elektrik-elektronik elemanları kullanmak,

f) Elektriksel arıza analizi yapmak,

g) Reçme makinesini kurmak,

h) Reçme makinesinin ayarlarını yapmak,

i) Reçme makinesinin özel ayarlarını yapmak,

j) Reçme dikişi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni mesleği için “3151.07” kod olarak kullanılır iken Nalbant mesleği için “7221.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı Meslek Kodu “7233.58” olarak belirlenmiştir.

