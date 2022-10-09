Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü Maaşları

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.02

Meslek Adı :

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konfeksiyon ürünleri imalatında reçme makinesini kullanarak kumaş parçalarını model özelliğine göre birleştirme, süsleme, vb. dikim işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürün çeşidine göre reçme makinesinde gerekli ayarları yapmak,

b) Kullanılan kumaşın rengine göre makineye iplik takmak,

c) Kumaş parçalarını meto sırasına göre dikmek,

d) Kullanılacak dikiş türüne göre makine ayarlarını değiştirmek,

e) Makinede kol ağzı, etek uçları, çıma-gaze (çift dikiş), kanal dikimi, paça, biye ve karyoka vb. dikimlerini yapmak,

f) Reçme makinesinin bakım ve basit onarımlarını yapmak,

g) Çalıştığı yerin temizliğini yapmak veya yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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