Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 8159.02

Meslek Adı : Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Meslek Tanımı : Konfeksiyon ürünleri imalatında reçme makinesini kullanarak kumaş parçalarını model özelliğine göre birleştirme, süsleme, vb. dikim işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları : Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürün çeşidine göre reçme makinesinde gerekli ayarları yapmak,

b) Kullanılan kumaşın rengine göre makineye iplik takmak,

c) Kumaş parçalarını meto sırasına göre dikmek,

d) Kullanılacak dikiş türüne göre makine ayarlarını değiştirmek,

e) Makinede kol ağzı, etek uçları, çıma-gaze (çift dikiş), kanal dikimi, paça, biye ve karyoka vb. dikimlerini yapmak,

f) Reçme makinesinin bakım ve basit onarımlarını yapmak,

g) Çalıştığı yerin temizliğini yapmak veya yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri mesleği için “8160.27” kod olarak kullanılır iken Namlucu (Av Tüfeği) mesleği için “7222.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü Meslek Kodu “8159.02” olarak belirlenmiştir.

