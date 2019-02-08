Red Bull Crashed Ice ilk kez Boston'da stadyuma giriyor

İSTANBUL (AA) - Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Crashed Ice’ta heyecan devam ediyor.



Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı yaklaşık 350 metrelik pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Crashed Ice’ın üçüncü ayağı, 9 Şubat'ta ABD’nin Boston şehrinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın en özel durak noktalarından biri olan Boston, bu kez sporcuları tarihte ilk kez bir stadyumun içinde ağırlayacak. Saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencilerinin Boston Red Socks’ın evi Fenway Park’taki yarışı en önde bitirmek için gerçekleştirecekleri mücadele, Red Bull TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Heyecanla beklenen yarış öncesi erkeklerde Kanadalı Kyle Croxall 2 bin 125 puanla lider konumda bulunuyor. Onu Fin Mirko Lahti ve kardeşi Scott Croxall takip ediyor. Kadınlarda ise liderlik 2 bin 350 puanla 2 kez şampiyonluğu bulunan Kanadalı Jacqueline Legere’nin ellerinde bulunuyor. Onu son şampiyon ABD’li Amada Trunzo ve İsviçreli Anais Morand izliyor.



Red Bull Crashed Ice’ta dünyanın en yetenekli buz patencileri bir araya gelerek, binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayıyor ve rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilerin rakibin önüne geçmek için yapacakları herşey serbest.



Kaynak: AA