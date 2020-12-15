Kasımpaşa - Muğlaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | A SPOR CANLI İZLEPandemide mutlu hissetmenin yolu işte bu besinlerden geçiyor!Sağlık Bakanından korkutan haber: Koronavirüsün daha hızlı bulaşan bir türü keşfedildi!Sazlıdere Barajı en düşük seviyesini gördü! Tehlike bir kez daha gözler önüne serildi! İşe kuraklığın görüntüsü...Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 15 Aralık SalıSahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı ne zaman? Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı şartları nelerdir?Sporda 2020 yılının özetiİhtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizleri güncellendi! İşte bankaların yeni faiz oranlarıNusret Gökçe'den dudak uçuklatan rakam! 850 bin TL’ye müdür arıyorAnaokulları ve kreşler açılacak mı? Kreşler, okul öncesi ve ana sınıfları yüz yüze eğitime başlayacak mı? MEB açıkladı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. "Red Bull Dance Your Style" sona ererken yarışmanın kazanan ismi belli oldu!

"Red Bull Dance Your Style" sona ererken yarışmanın kazanan ismi belli oldu!

Sokak dansını bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style, video paylaşım platformu üzerinden tüm dünya ile eş zamanlı olarak kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

"Red Bull Dance Your Style" sona ererken yarışmanın kazanan ismi belli oldu!

Red Bull Dance Your Style Challenge, video paylaşım platformu olan bir sosyal medya üzerinden ilk kez online olarak düzenlendi. Türkiye dahil dünya çapında binlerce kişi 15 Kasım tarihine kadar başvurularını gerçekleştirdi. 47 ülkeden bin 500 dansçı, sahnede yer alabilmek için Black Eyed Peas'in "Get Loose Now" şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği 30 saniyelik performanslarını sosyal medyada paylaştı. Dünyaca ünlü isimlerden oluşan yarışmanın iddialı jüri kadrosu, başvuruları sıkı eleyerek finale kalan 8 ismi belirledi. Önceden belirlenen 8 yarışmacı ile toplamda 16 finalist, birinci olabilmek için dans pistine meydan okudu.

Yarışmanın sosyal medya hesabı üzerinden seyircinin oylarıyla belirlenen kazanan isim, İngiltere'den katılan Kieran Lai isimli dansçı oldu. Japonya'dan katılan bir diğer finalist olan Lin ile son ana kadar başa baş mücadele eden Kieran Lai, seyirci oylarındaki üstünlüğü ile (yüzde 21'e karşı yüzde 79) birinci oldu. Böylece Kieran Lai, 2021'de Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde yarışma hakkını elde etti.

Yarışmanın arkasından duygularını ifade eden Kieran Lai, "İngiltere'de karantina ilan edildikten sonra video paylaşım platformunda içerik üretmeye ve takipçilerimle bir araya gelebilmeye başladım. Bu derece destek aldığımı görmek beni çok mutlu etti. 2021 yılındaki final için inanılmaz heyecanlıyım" dedi.

Red Bull Dance Your Style sona ererken kazanan ismi belli oldu!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT