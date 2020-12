"Red Bull Dance Your Style" sona ererken yarışmanın kazanan ismi belli oldu!

Red Bull Dance Your Style Challenge, video paylaşım platformu olan bir sosyal medya üzerinden ilk kez online olarak düzenlendi. Türkiye dahil dünya çapında binlerce kişi 15 Kasım tarihine kadar başvurularını gerçekleştirdi. 47 ülkeden bin 500 dansçı, sahnede yer alabilmek için Black Eyed Peas'in "Get Loose Now" şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği 30 saniyelik performanslarını sosyal medyada paylaştı. Dünyaca ünlü isimlerden oluşan yarışmanın iddialı jüri kadrosu, başvuruları sıkı eleyerek finale kalan 8 ismi belirledi. Önceden belirlenen 8 yarışmacı ile toplamda 16 finalist, birinci olabilmek için dans pistine meydan okudu.

Yarışmanın sosyal medya hesabı üzerinden seyircinin oylarıyla belirlenen kazanan isim, İngiltere'den katılan Kieran Lai isimli dansçı oldu. Japonya'dan katılan bir diğer finalist olan Lin ile son ana kadar başa baş mücadele eden Kieran Lai, seyirci oylarındaki üstünlüğü ile (yüzde 21'e karşı yüzde 79) birinci oldu. Böylece Kieran Lai, 2021'de Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde yarışma hakkını elde etti.

Yarışmanın arkasından duygularını ifade eden Kieran Lai, "İngiltere'de karantina ilan edildikten sonra video paylaşım platformunda içerik üretmeye ve takipçilerimle bir araya gelebilmeye başladım. Bu derece destek aldığımı görmek beni çok mutlu etti. 2021 yılındaki final için inanılmaz heyecanlıyım" dedi.