Red Bull Gaming Ground @HOME başlıyor

İSTANBUL(AA) - Red Bull Twitch kanalı, bu hafta yeni yayın serisi Red Bull Gaming Ground @Home ile oyunseverlere farklı bir deneyim yaşatacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, oyunseverler ile Red Bull sporcularını bir araya getirecek Red Bull Gaming Ground @HOME'un ilk konuğu İsmail Can "Isopowerr" Yerinde olacak.



Türkiye'nin uluslararası espor arenasında en başarılı temsilcilerinden olan Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can "Isopowerr" Yerinde, bugün saat 19.00'da başlayacak canlı yayında "FIFA'da gol atan kazanır" diyecek ve takipçilerinden kendisine gol atabilmesini isteyecek.

Söz konusu yayını https://www.twitch.tv/redbulltr adresinden izlemek mümkün olacak.



Kaynak: AA