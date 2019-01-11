Red Bull geleceği aydınlatacak fikirleri arıyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull’un daha iyi bir yarın için geleceğe yön veren fikirleri desteklediği projesi Red Bull Futur/io için başvurular başladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, bilim kurgu filmlerinde yer alan tasarımlar gelecek için ilham kaynağı oldu. Mikroçiple çalışan bilgisayarlar, depolama ve kayıt cihazları, bir zamanın "fütüristik" projeleri bugünün vazgeçilmez ihtiyaçları haline geldi.

Bu örnekten hareketle Red Bull, Red Bull Futur/io projesi ile geleceği etkileyecek fikirlere fırsat veriyor. Bu fikrin peşindeki herkese ilham vermek üzere gazeteci Ufuk Tarhan, Emin Çapa ve Fütürist Yeşim Kunter’in katılımıyla İstanbul Kolektif House’da Desirable Future Session (Arzulanan Gelecek Oturumu) adlı bir konferans düzenlendi.





- "Geleceği pozitif düşünerek, yaşanabilir bir biçimde kurgulamak mümkün"





Açıklamada görüşlerine yer verilen dünyada en etkili 100 kadın fütürist arasında sayılan M-Gen Gelecek Planlama Merkezi'nin Kurucusu Ufuk Tarhan, “Teknolojinin hızı korkutucu gelebilir, bilim kötüye kullanılabilir. Ama bu, geleceğin distopik bir şekilde hayal edilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Geleceği pozitif düşünerek, daha yaşanabilir bir biçimde kurgulamak mümkün.” ifadelerini kulandı.

Gazeteci Emin Çapa ise “Bildiğimiz manadaki 'gerçek insan' bitiyor. 20 yıl sonra, şimdi altyapısı hazırlanan yeni çağda bambaşka bir insan olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Oyun uzmanı ve fütürist Yeşim Kunter de çocukların ve onların hayal gücünün gelişmesinde oyunların etkili olduğuna değinerek, “Oyunlar aracılığıyla geleceği daha yaşanabilir kılmak mümkün. Oyunlar çocukların hayal gücünü geliştiriyor, geleceğin dünyasının nasıl bir yer olacağı o hayallerde gizli.” ifadelerini kullandı.

Geleceğe ilham vermek isteyen Red Bull Futur/io Akademi katılımcılarından, 2030 yılını anlatan “daha iyi bir gelecek hayali”ni maksimum 60 saniyede aktaracakları İngilizce dilinde ya da İngilizce altyazılı olarak bir video veya kısa film çekmeleri bekleniyor. Geleceğe dair hızlı ve büyük teknolojilere ilişkin hazırlanacak videolarda kullanılacak hayal gücü ise sınırlandırılmıyor. Başvurular 10 Şubat 2019 tarihine kadar "https://www.redbullfutur.io/tr-tr/" adresi üzerinden gerçekleşecek.

Ardından dünya çapındaki katılımcılar arasından seçilen en iyi 20 video sahibi, Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenecek eğitim programı Red Bull Futur/io Akademi’ye gitmeye hak kazanacak. 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında üç gün sürecek eğitimde katılımcılara, yeni araştırma teknikleri aracılığıyla fikirlerinin ana çatılarını belirleme, bu fikirleri geliştirme ve yeteneklerini pekiştirme fırsatı verilecek. Finale kalan 20 video arasından belirlenecek en çarpıcı amatör video ise Red Bull Media House tarafından profesyonel bir şekilde filme alınacak.





Kaynak: AA