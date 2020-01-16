İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Red Bull Homerun'a kayıtlar başladı

Red Bull Homerun'a kayıtlar başladı

Profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getiren kış spor etkinliği Red Bull Homerun, aynı anda Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de gerçekleştirilecek.

Red Bull Homerun'a kayıtlar başladı

Profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getiren kış spor etkinliği Red Bull Homerun, aynı anda Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de gerçekleştirilecek.

Spor ve eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Homerun, 8 Şubat Cumartesi günü Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de yapılacak. Binlerce amatör ve profesyonel kayakseverlerin 200 metre koşarak kayak ekipmanlarına ulaşacağı, sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun, kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en yaratıcı ve eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabiliyor.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT