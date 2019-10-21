Red Bull Music Festival İstanbul’a ünlü isimler katıldı

İSTANBUL (AA) - Red Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim tarihleri arasında 10 bin müzikseverle buluştu.



Red Bull açıklamasına göre, 1-15 Ekim tarihleri arasında 5 farklı konsept gece ile 6 ayrı mekanda düzenlenen Red Bull Music Festival İstanbul, yaklaşık 10 bin müzikseveri ağırladı.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen festivale 15 gün boyunca ev sahipliği yapan Akaretler 37-39 adresindeki Red Bull House of Music ise; sergi, söyleşiler, canlı radyo performansları aracılığıyla yalnızca müzikseverleri değil, sanat dünyasından isimleri de buluşturdu.







- Festivalin kalbi Red Bull House of Music’te attı





Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva, Can Bonomo gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, bunlara ek olarak Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick’in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisi ile sanatseverleri ücretsiz olarak konuk etti.



Sergiyi ziyaret eden isimler arasında ise Tuba Ünsal, Emre Karayel, Alper Saldıran, Khontkar, Erdil Yaşaroğlu, Jabbar, Ece Uslu, Sezgin Akbaşoğulları, Murat Ertel, Sadi Celil Cengiz ve Ümit Karan yer aldı.



5 konsept ile 15 güne ve 6 ayrı mekana yayılan festival, Red Bull’un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıttı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Red Bull Music Festival İstanbul 15 gün boyunca 10 bin kişiyi ağırladı.

Kaynak: AA