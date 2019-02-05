Red Bull Music’ten ‘Gazinoda Disko’

Red Bull Music; "Gazinoda Disko" konsepti ile İzmirli müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Red Bull Music; 2 Mart Cumartesi gecesi İzmir'deki Golf Gazinosu'nda gerçekleşecek olan "Gazinoda Disko" etkinliğiyle geçmişteki gazino kültürüne saygı duruşunda bulunacak. Bu özel gecede DJ No Frost, psychedelic rock müzik grubu Lalalar, Kaan Düzarat ve Barış K sahne alacak.

Red Bull Music, geçmişteki eğlence anlayışıyla bugünkü eğlence ve müzik kültürü arasında köprü kuracak. Yapılan açıklamada; seyircinin yaşadığı müzikal deneyimlere özgünlük katmayı amaçlayan Red Bull Music, 2 Mart Cumartesi gecesi İzmir Enternasyonel Fuarı'nın en önemli simgelerinden birisi olan Golf Gazinosu'nda "Gazinoda Disko" gecesini gerçekleştirecek. Gazino kültürüne saygı duruşunda bulunmayı amaçlayan gece, katılımcıları eğlenceli bir müzik yolculuğuna çıkartacak.

Gazinoda Disko'da ilk olarak turntablizm akımının Türkiye'deki önemli isimlerinden DJ No Frost sahne alacak. Eski türkü, funk ve psychedelic parçalara yaptığı özgün editlerle çok sevilen Kaan Düzarat, Çilekeş ve Bubituzak ile tanınan ve Gaye Su Akyol ile pek çok ortak çalışmaya imza atan Ali Güçlü Şimşek ve Bülent Ortaçgil ile yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Barlas Tan Özemek'in kurduğu "Lalalar'ın İzmir'deki ilk canlı performansı da aynı gece gerçekleşecek.

Lalalar'ın hemen ardından Kaan Düzarat özel bir DJ setle müzikseverlerin karşısında olacak. Geceyi; kozmik disko ile Anadolu psychedelic müziği setlerinde buluşturmasıyla tanınan ve sevilen Barış K. noktalayacak. Red Bull Music geceleri İzmir'in ardından İstanbul ve Ankara'nın eski müzik kültürüne yönelik kürasyonlarla devam edecek.

Kaynak: İHA