Red Bull Uçuş Günü, Fransa ve Sırbistan'ın ardından Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta Caddebostan Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en önemli şehirlerini dolaşan Red Bull Uçuş Günü, Sırbistan ve Fransa’daki yaratıcı ve cesur uçuş tutkunlarını bir araya getirdi.

Belgrad ve Lyon'da gerçekleşen organizasyonlarda, birbirinden orijinal el yapımı uçuş araçları ve takımlar muhteşem sahne şovları sergiledi. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen, izleyenlere görsel şölen sunan etkinlikte sıradaki durak Türkiye olacak.

6 yıl aradan sonra İstanbul’u kanatlar altına almaya hazırlanan etkinliğe katılacak yüz binlerce kişi, 4 Ağustos'da Caddebostan Plajı'nda göklerin yeni kahramanı olmak için mücadele edecek 40 takımın şovuna tanıklık edecek.

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Red Bull Uçuş Günü’nde fantastik kostümler ve birbirinden eğlenceli sahne şovları ile binlerce kişi önünde el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metrelik rampadan serin sulara atlama cesaretini gösteren pilotlar arasından; Flyin’ Figuar Space Edition 33,41 metreyle Belgrad'da birinci olurken, Fransa’da "The Minions" isimli takım 10 metre ile şampiyon oldu.

Son olarak 2013 yılında İstanbul’a uğrayan Red Bull Uçuş Günü, 140 bin kişiyi Caddebostan'da buluşturmuş, Angara Bird isimli takım birinciliği 30 metre ile Türkiye rekorunu kırarak elde etmişti.

Kaynak: AA