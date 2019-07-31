Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar

İSTANBUL (AA) - Red Bull Uçuş Günü'nde jüri koltuğunda oturacak olan Yağmur Sarıoğlu, İlayda Alişan ve Ogeday Girişken, etkinliğe sayılı günler kala seyircilere ve yarışmacılara önerilerde bulundu.



Red Bull açıklamasına göre, dünya çapında birçok ülkede düzenlenen ve büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan plajında düzenlenecek.

İsteyen herkesin ücretsiz olarak yerinde izleyebileceği etkinlikte birbirinden ilginç el yapımı uçuş araçlarıyla denize uçacak olan takımları değerlendirecek olan jüri koltuğunda Türkiye’nin başarılı kadın pilotu Yağmur Sarıoğlu, "Survivor" şampiyonu Ogeday Girişken ile "Çukur" dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan oturacak.



Etkinliğe günler kala jüriden Yağmur Sarıoğlu, İlayda Alişan ve Ogeday Girişken, katılımcılara önerilerde bulundu.







- "Yarışmacılar kanat yüzeyi daha geniş araçları icat etmeli"







Profesyonel bir pilot olan Yağmur Sarıoğlu, "Red Bull Uçuş Günü’nde, adından da anlaşılacağı gibi yarışmacılar, daha uzun menzil uçabilmeleri için kanat yüzeyi daha geniş araçları icat etmeli. Geniş kanat yüzeyi, daha fazla süzülüş mesafesi getirecektir. Bu da daha uzun ve seyri yüksek atlayışlar yapabilmelerinde faydalı olacaktır. Yarışmanın sonucu ne olursa olsun izleyiciden jüriye kadar herkesin unutulmaz bir gün geçireceğine eminim. Her şey bir kenara, spor ve adrenalin tutkunu bir pilot olarak ben de 4 Ağustos’ta orada olacağım için çok heyecanlıyım ve herkesi bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Uçma tutkusunun çok önceden beri var olduğunu anımsatan Sarıoğlu, "Genellikle özgürlük gelir herkesin aklına ama bana göre uçmak; yaşadığın dünyaya, bölgeye daha iyi hakimiyet kurmanı sağlıyor. Bu da insanın dünya görüşünü, hayata bakış açısını inanılmaz derecede genişletiyor. Farkındalık ve olayları değerlendirme kapasitesi artıyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Maceracı insanları çok seviyorum"



Ogeday Girişken ise hayata karşı duruşu herkesten farklı ve maceracı olan insanları çok sevdiğini belirterek, "Red Bull Uçuş Günü de katılımcıların içlerindeki maceraperest ve yaratıcı ruhu ortaya çıkarmak için çok doğru bir yer. Yarışmacıların gerçekten ses getirecek tasarımlar yapacaklarına inanıyorum, ama mutlaka keyif almaya baksınlar çünkü bu insanın hayatında bir kere yaşanabilecek bir deneyim." açıklamasında bulundu.





- "Performans ve mesafe konularındaki başarıya göre puan vereceğiz"





İlayda Alişan da Red Bull Uçuş Günü’nde yaratıcılık, performans ve mesafe konularındaki başarıya göre puan vereceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Çok heyecanlıyım. Herkes orada olsun. Çünkü hep beraber çok eğleneceğiz. Bu etkinlikte yarışmacı olsaydım seçeceğim uçuş aracı 'uçan araba' olurdu. Çocukluğumdan beri uçan arabaların çıkacağı günü bekliyorum. Sanırım araba tipinde bir uçuş aracı ile yarışmak isterdim."









Kaynak: AA