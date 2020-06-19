Red Bull’dan yılın en uzun gününe özel etkinlikler

Yılın en uzun günü, Red Bull Türkiye sosyal medya kanallarında festival havasında kutlanacak. Yılın en uzun gününü; mokteyl tariflerinden müzik listelerine, spordan gaming'e uzanan çeşitli etkinliklerle geçirecek takipçileri, gün batımında unutulmaz bir konser deneyimi bekleyecek. 21 Haziran Pazar gününü hız kesmeden geçirecek izleyiciler, bu dopdolu günü Evrencan Gündüz ile Elif Çağlar'ın günbatımı konseriyle sonlandıracak.

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran Pazar günü, Red Bull Türkiye Instagram hesabından başından sonuna dinamik ve capcanlı etkinlikler sunacak. Sabahın ilk saatlerinden akşama kadar sürecek Red Bull En Uzun Gün (#EnUzunGun) programı Red Bull Türkiye hesabını takip eden herkesin katılımına açık olcak.

Güne aktif bir başlangıç

Yapılan bilgilendirmede; yılın en uzun gününde de kendine meydan okumak ve güne dinamik bir başlangıç yapmak isteyenler için Red Bull parkur sporcusu Hazal Nehir, ünlü model Itır Esen ile buluşuyor. Parkur sporcusu Hazal Nehir ile Esen; evde spor yapmak isteyenler için Instagram üzerinden 21 Haziran Pazar günü saat 11.00'da canlı yayında Red Bull Project: Pro antrenmanı yapacak. Herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek yayında, Red Bull sporcusu Hazal Nehir ile Itır Esen keyifli bir sohbete de imza atacak.

Oyunseverler Red Bull Gaming Ground'da buluşacak

Ardından oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, Red Bull Gaming Ground ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunacak. Ünlü Twitch yayıncısı Berke "RIP" Tepe, Mervan ve Alp TV, saat 13.00'da başlayacak canlı yayın günboyu Twitch.tv/RedBullTR adresinden izlenebilecek.

Red Bull Summer Edition Şeftali Lezzeti ile Mokteyl Atölyesi

Bu sıcak yaz gününde serinlemek isteyenler için ise, bu yaza özel üretilen Red Bull Summer Edition Şeftali Lezzeti ile evde kolayca hazırlayabilecekleri lezzetli ve ferahlatıcı mokteyl tarifleri Red Bull Mokteyl Atölyesi'nde anlatılacak.

Evrencan Gündüz ile Elif Çağlar en sevilen şarkıları eşliğinde güneşi batıracak

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, blues müziğin sevilen ismi Evrencan Gündüz ile Türkiye'nin en sevilen caz solistlerinden Elif Çağlar'ın performansı ile güneşi batırıyor. Mesafeleri yakın eden, dünyanın uzak köşelerinden aslında sanıldığı kadar uzak olmadığımızı gösteren Red Bull Sunar: En Uzun Gün (#EnUzunGun) canlı konserinde ikili, Red Bull Türkiye Instagram hesabını ele geçirecek. Sanatçılar saat 19.30'da Kargıcak'taki deniz manzarasını arkasına alarak en sevilen şarkılarını hiç bitmeyen enerjisi ile seslendirecek. Red Bull ile #enuzungün'e ait detaylar Red Bull Türkiye instagram hesabında ve RedBull.com adresinde olacak.

Kaynak: İHA