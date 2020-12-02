2018 yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen Red Redemption'ın Online modu, bağımsız bir oyun olarak piyasaya çıktı. Red Dead Online adıyla satışa sunulan oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu. Epic Games Store, Playstation Store ve Xbox Store'dan satın alınabilen oyunun fiyatı kısa süreliğine 39.75 TL olarak belirlendi.

Oyun 19 Şubat tarihine kadar yüzde 75 indirimle satın alınabilecek. Fiyatı ise 39.75 TL olarak duyuruldu. 19 Şubat 2021 tarihinden itibaren ise tüm platformlarda 159.00 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

RED DEAD ONLİNE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows 7 (64 Bit)

Intel Core i5 2500K 3.3 GHz / AMD FX-6300

AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770

2 GB VRAM

8 GB RAM

150 GB depolama alanı

Windows 10 (64 Bit)

Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X

AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060

6 GB VRAM

12 GB RAM

150 GB depolama alanı