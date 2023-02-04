Reda Benchaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Benchaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Benchaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda Benchaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda Benchaa 12 Mart 2002 tarihinde Le Blanc-Mesnil şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda Benchaa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FW SPORTS CONSEILS yapmaktadır. Reda Benchaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reda Benchaa'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Reda Benchaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Reda Benchaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reda Benchaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda Benchaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2022 yılında Dijon

Reda Benchaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda Benchaa şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reda Benchaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star FC (-2017), Dijon FCO (2017-2020)

Cezayir U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Cezayir U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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