Reda Boultam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Boultam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Boultam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda Boultam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda Boultam 3 Mart 1998 tarihinde Almere şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda Boultam Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Reda Boultam, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Reda Boultam'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reda Boultam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/redaboultam/

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Reda Boultam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reda Boultam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Reda Boultam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda Boultam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Almere Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2015 yılında Ajax U18

1 Temmuz 2016 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2017 yılında Ajax U21

9 Temmuz 2018 yılında Cremonese

16 Ağu 2020 yılında Triestina

1 Şubat 2021 yılında Salernitana

30 Haziran 2021 yılında Triestina

1 Temmuz 2021 yılında Salernitana

12 Ağu 2021 yılında Cosenza

30 Haziran 2022 yılında Salernitana

31 Ağu 2022 yılında NK Istra

30 Haziran 2023 yılında Salernitana

Reda Boultam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda Boultam şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Reda Boultam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hollanda U18 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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