Reda Boumechra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Boumechra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Boumechra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda Boumechra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda Boumechra 3 Haziran 1997 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda Boumechra Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 25 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Reda Boumechra'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reda Boumechra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reda Boumechra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reda Boumechra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda Boumechra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında ASM Oran

1 Temmuz 2016 yılında USM Alger

14 Temmuz 2018 yılında USM El Harrach

30 Haziran 2019 yılında USM Alger

25 Eylül 2021 yılında JS Kabylie

Reda Boumechra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda Boumechra şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Reda Boumechra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U21 takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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