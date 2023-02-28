Reda El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda El Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda El Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda El Sayed 1 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Reda Sayed El Hakim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda El Sayed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reda El Sayed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reda El Sayed'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Reda El Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reda El Sayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reda El Sayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda El Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Aswan SC

8 Eylül 2017 yılında El Ittihad

30 Haziran 2018 yılında Aswan SC

1 Kasım 2020 yılında El Dakhlia

30 Ocak 2023 yılında Enppi SC

Reda El Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda El Sayed şuan Enppi SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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