Reda Jaadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Jaadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Jaadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda Jaadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda Jaadi 14 Şubat 1995 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da رضى الجعدي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda Jaadi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Solution Business yapmaktadır. Reda Jaadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Reda Jaadi'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Reda Jaadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reda Jaadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Reda Jaadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda Jaadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında Dessel Sport

30 Haziran 2013 yılında Standard U19

2 Eylül 2013 yılında CS Visé

30 Haziran 2014 yılında Standard U21

31 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2016 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2016 yılında KV Mechelen U21

6 Ocak 2017 yılında KV Mechelen

13 Temmuz 2017 yılında Royal Antwerp

11 Ocak 2019 yılında FC Dinamo

5 Ağu 2019 yılında FUS Rabat

9 Ağu 2021 yılında Wydad AC

Reda Jaadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda Jaadi şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Standard de Liège

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.