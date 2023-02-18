Reda Slim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Slim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Slim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda Slim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda Slim 25 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda Slim Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerprod yapmaktadır. Reda Slim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Reda Slim'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reda Slim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reda Slim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Reda Slim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda Slim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Raja Cas. U19

1 Temmuz 2017 yılında FAR Reserve

1 Temmuz 2019 yılında FAR Rabat

Reda Slim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda Slim şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Far Rabat (2011 - 2014)Raja Casablanca (2014 - 2017)Far Rabat (2017 - 2019)

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