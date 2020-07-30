Reddedildi! CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber

CAS'tan yapılan açıklamada Trabzonspor'un UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıllık men cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

CAS'ın açıklamasında, Trabzonspor'un 2019 mali yılında gerekliliklerini yerine getiremediği ifade edildi.

CAS'ın bu kararı sonrası Trabzonspor önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alamayacak.

NE OLMUŞTU?

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti.

UEFA'dan bu sezon öncesinde yapılan açıklamada da UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Trabzonspor'un 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini onaylamıştı.

UEFA, Trabzponspor Kulübü'nün 2016 yılında yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği, 15 Ekim 2019'a kadar istenilen şartları yerine getirmemesi halinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinden men edileceği belirtmişti. Trabzonspor'un söz konusu tarihe kadar istenilen şartları yerine getirmesi halinde ise bu cezanın uygulanmayacağı kaydedilmişti.

Trabzonspor bu kararla ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gideceğini duyurmuştu.

Trabzonspor resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır.

Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz.

UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 28 Temmuz Salı günü Trabzonspor'un Avrupa kupalarından aldığı men cezasına yaptıkları ve geçtiğimiz haftalarda CAS’ta görülen davaya ilişkin konuşmuştu.

Ağaoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “CAS kararıyla ilgili bir tahminde bulunmak mümkün değil, bir temennide bulunmak mümkün. İnşallah CAS Hakimi, sunmuş olduğumuz belgeler doğrultusunda kararını verir. Zaten o belgeler ışığında karar verirse hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum. Karar ne zaman çıkar? Tahmin ediyorum ki bu hafta sonuna kadar çıkar. Yargıcın ifadesi de o yöndeydi. Temmuz ayı sonuna kadar kararımızı açıklarız demişlerdi” ifadelerini kullanmıştı.