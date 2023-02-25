Redha Betrouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redha Betrouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redha Betrouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redha Betrouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redha Betrouni 19 Ağustos 1991 tarihinde Staouali şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Rédha Abdelmalek Betrouni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redha Betrouni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Redha Betrouni'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Redha Betrouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redha Betrouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redha Betrouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redha Betrouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2012 yılında USM Alger

1 Temmuz 2013 yılında MO Béjaïa

30 Haziran 2014 yılında USM Alger

1 Temmuz 2014 yılında MO Béjaïa

28 Aralık 2014 yılında AB Merouana

1 Ocak 2018 yılında RC Kouba

19 Temmuz 2018 yılında JSM Skikda

24 Ağustos 2020 yılında NA Hussein Dey

24 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Redha Betrouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redha Betrouni şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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