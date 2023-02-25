Redi Kacanolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redi Kacanolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redi Kacanolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redi Kacanolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redi Kacanolli 1 Nisan 2004 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Redi Kaçanolli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redi Kacanolli Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Redi Kacanolli'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redi Kacanolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redi Kacanolli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redi Kacanolli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redi Kacanolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Kasım 2018 yılında Apolonia U15

23 Eylül 2019 yılında Apolonia U17

1 Temmuz 2020 yılında FK Apolonia

15 Ocak 2021 yılında KF Skënderbeu

30 Haziran 2021 yılında FK Apolonia

Redi Kacanolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redi Kacanolli şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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