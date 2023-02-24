Redi Kasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redi Kasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redi Kasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redi Kasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redi Kasa 1 Eylül 2001 tarihinde Parma şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redi Kasa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TM yapmaktadır. Redi Kasa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Redi Kasa'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Redi Kasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redi Kasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redi Kasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redi Kasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Parma U19

1 Şubat 2021 yılında Fermana

30 Haziran 2021 yılında Parma

28 Temmuz 2021 yılında Septemvri Sofia

23 Ocak 2022 yılında Tsarsko Selo

31 Mayıs 2022 yılında Septemvri Sofia

10 Ocak 2023 yılında KF Egnatia

Redi Kasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redi Kasa şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

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