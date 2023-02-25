Redi Veriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redi Veriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Redi Veriu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Redi Veriu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Redi Veriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redi Veriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Redi Veriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redi Veriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redi Veriu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redi Veriu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redi Veriu 10 Şubat 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redi Veriu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Redi Veriu'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redi Veriu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redi Veriu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Redi Veriu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redi Veriu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında KF Tërbuni

4 Şubat 2020 yılında FK Partizani B

22 Eylül 2021 yılında FK Kukësi U21

29 Ocak 2022 yılında KF Turbina

30 Haziran 2022 yılında FK Kukësi U21

31 Temmuz 2022 yılında KS Besa

30 Haziran 2023 yılında FK Kukësi U21

Redi Veriu kimdir

Redi Veriu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redi Veriu şuan KS Besa takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KF Tiranë (2011-2019)

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Redi Veriu nereli

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