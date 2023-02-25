Redinel Gjikolaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redinel Gjikolaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redinel Gjikolaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redinel Gjikolaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redinel Gjikolaj 10 Eylül 2001 tarihinde Mirditë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redinel Gjikolaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Redinel Gjikolaj'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redinel Gjikolaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redinel Gjikolaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redinel Gjikolaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redinel Gjikolaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Besëlidhja U19

1 Temmuz 2020 yılında Besëlidhja

Redinel Gjikolaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redinel Gjikolaj şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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