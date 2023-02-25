Redon Danaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redon Danaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redon Danaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redon Danaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redon Danaj 6 Ağustos 2000 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redon Danaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Redon Danaj'nin FK Dinamo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Redon Danaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redon Danaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redon Danaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redon Danaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında FC Shënkolli

15 Eylül 2020 yılında KS Kastrioti

31 Ocak 2021 yılında Besëlidhja

31 Temmuz 2022 yılında FK Dinamo

Redon Danaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redon Danaj şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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