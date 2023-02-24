Redon Dragoshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redon Dragoshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redon Dragoshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redon Dragoshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redon Dragoshi 18 Mart 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redon Dragoshi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N11 Sports Management yapmaktadır. Redon Dragoshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Redon Dragoshi'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Redon Dragoshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redon Dragoshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Redon Dragoshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redon Dragoshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2015 yılında KF Tirana U17

1 Temmuz 2017 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2018 yılında KF Erzeni

22 Ağustos 2019 yılında FC Luftëtari

6 Ağustos 2020 yılında FK Kukësi

Redon Dragoshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redon Dragoshi şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Redon Dragoshi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.