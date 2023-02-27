Redon İsmaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redon İsmaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redon İsmaili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redon İsmaili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redon İsmaili 23 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redon İsmaili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEM Management yapmaktadır. Redon İsmaili, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Redon İsmaili'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redon İsmaili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redon İsmaili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redon İsmaili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redon İsmaili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında SC Gjilani

Redon İsmaili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redon İsmaili şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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