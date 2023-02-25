Redon Kodra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redon Kodra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redon Kodra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redon Kodra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redon Kodra 27 Mayıs 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redon Kodra Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Redon Kodra'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redon Kodra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redon Kodra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redon Kodra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redon Kodra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2020 yılında Football Rep

1 Eylül 2021 yılında KF Vora

1 Ocak 2022 yılında Partizani U21

1 Temmuz 2022 yılında KF Luzi United

Redon Kodra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redon Kodra şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Internacional Tiranë (2014-2016), AF Dinamo Tiranë (2016-2017), FC Internacional Tiranë (2017-02/2018), AF Dinamo Tiranë (02/2018-09/2018), FK Dinamo Tiranë (09/2018-02/2019), Football Republic (02/2019-02/2020), KF Kastrioti Krujë (02/2020-09/2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.