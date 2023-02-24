Redon Mihana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redon Mihana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redon Mihana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redon Mihana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redon Mihana 28 Haziran 1999 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redon Mihana Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFA yapmaktadır. Redon Mihana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Redon Mihana'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redon Mihana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redon Mihana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redon Mihana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redon Mihana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2015 yılında Apolonia U17

27 Nisan 2016 yılında Apolonia U19

24 Kasım 2018 yılında FK Apolonia

31 Ağustos 2021 yılında FK Dinamo

8 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

27 Ocak 2023 yılında KS Kastrioti

Redon Mihana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redon Mihana şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Redon Mihana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Laçi (2014-2015), KF Apolonia Fier (2015-2018)

Arnavutluk U21 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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