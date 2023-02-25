Redon Raza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redon Raza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redon Raza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redon Raza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redon Raza 19 Nisan 1998 tarihinde Dibër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redon Raza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Redon Raza'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redon Raza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redon Raza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redon Raza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redon Raza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Shkëndija U19

13 Eylül 2017 yılında KF Korabi

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2021 yılında KF Korabi

31 Ağustos 2022 yılında KS Besa

Redon Raza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redon Raza şuan KS Besa takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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