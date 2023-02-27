Redon Syla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redon Syla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redon Syla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redon Syla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redon Syla 9 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redon Syla Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Redon Syla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Redon Syla'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redon Syla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redon Syla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redon Syla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redon Syla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2023 yılında FC Malisheva

Redon Syla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redon Syla şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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