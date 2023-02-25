Redon Xhixha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redon Xhixha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redon Xhixha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redon Xhixha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redon Xhixha 14 Temmuz 1998 tarihinde Laç şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redon Xhixha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Redon Xhixha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Redon Xhixha'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Redon Xhixha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redon Xhixha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redon Xhixha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redon Xhixha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Laçi

15 Temmuz 2021 yılında KF Tirana

24 Ocak 2023 yılında Karabağ

Redon Xhixha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redon Xhixha şuan Karabağ takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Redon Xhixha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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