Redouan Benhamou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redouan Benhamou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redouan Benhamou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redouan Benhamou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redouan Benhamou 15 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redouan Benhamou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Redouan Benhamou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Redouan Benhamou'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Redouan Benhamou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redouan Benhamou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Redouan Benhamou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redouan Benhamou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında OH Leuven U19

1 Temmuz 2015 yılında KFC Oosterzonen

1 Temmuz 2018 yılında KSK Heist

Redouan Benhamou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redouan Benhamou şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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