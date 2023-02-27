Redouane Boulbrachene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redouane Boulbrachene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redouane Boulbrachene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redouane Boulbrachene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redouane Boulbrachene 25 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Redouane Saci Boulbrachène şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redouane Boulbrachene Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Redouane Boulbrachene'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redouane Boulbrachene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redouane Boulbrachene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redouane Boulbrachene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redouane Boulbrachene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Steinsel

1 Ocak 2021 yılında Olympique Alès

1 Temmuz 2021 yılında Steinsel

1 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71

Redouane Boulbrachene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redouane Boulbrachene şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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