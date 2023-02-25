Redouane Bounoua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redouane Bounoua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redouane Bounoua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redouane Bounoua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redouane Bounoua 1 Kasım 1998 tarihinde Sidi Bel Abbes şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redouane Bounoua Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Redouane Bounoua'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redouane Bounoua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redouane Bounoua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redouane Bounoua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redouane Bounoua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında WA Tlemcen

14 Ağustos 2022 yılında ASO Chlef

Redouane Bounoua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redouane Bounoua şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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