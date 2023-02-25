Redouane Cherifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redouane Cherifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redouane Cherifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redouane Cherifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redouane Cherifi 22 Şubat 1993 tarihinde Beni Messous şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redouane Cherifi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wissem Charmiti-EFA yapmaktadır. Redouane Cherifi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Redouane Cherifi'nin NC Magra ile sözleşmesi 15 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Redouane Cherifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redouane Cherifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redouane Cherifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redouane Cherifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında JSM Chéraga

1 Temmuz 2013 yılında CA Batna

1 Temmuz 2014 yılında USM Bel Abbès

2 Temmuz 2017 yılında USM Alger

30 Ekim 2020 yılında Ismaily

5 Ağustos 2022 yılında NC Magra

Redouane Cherifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redouane Cherifi şuan NC Magra takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Redouane Cherifi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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