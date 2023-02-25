Redouane Maachou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redouane Maachou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redouane Maachou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redouane Maachou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redouane Maachou 4 Şubat 2001 tarihinde Sidi Bel Abbes şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redouane Maachou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Redouane Maachou'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redouane Maachou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redouane Maachou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redouane Maachou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redouane Maachou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CR Belouizdad

20 Ekim 2020 yılında USM Bel Abbès

30 Haziran 2021 yılında CR Belouizdad

1 Ekim 2021 yılında USM Bel Abbès

14 Temmuz 2022 yılında CR Belouizdad

Redouane Maachou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redouane Maachou şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Redouane Maachou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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