Redouane Zerdoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Redouane Zerdoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Redouane Zerdoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Redouane Zerdoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Redouane Zerdoum 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Redouane Zerdoum Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Redouane Zerdoum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Redouane Zerdoum'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Redouane Zerdoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Redouane Zerdoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Redouane Zerdoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Redouane Zerdoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NA Hussein Dey

2 Ocak 2020 yılında ES Sahel

24 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

2 Aralık 2021 yılında Club Africain

2 Ağustos 2022 yılında JS Kabylie

Redouane Zerdoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Redouane Zerdoum şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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