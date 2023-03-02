Reece Fleet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Fleet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reece Fleet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reece Fleet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reece Fleet 28 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reece Fleet Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Reece Fleet'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reece Fleet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reece Fleet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2009 yılında Birmingham U21
1 Temmuz 2011 yılında Oxford City
Reece Fleet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reece Fleet şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.