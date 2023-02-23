Reece Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Jordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reece Jordan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reece Jordan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reece Jordan 6 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reece Jordan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reece Jordan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Reece Jordan'nin Portadown FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Reece Jordan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reece Jordan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reece Jordan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reece Jordan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Portadown

Reece Jordan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reece Jordan şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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