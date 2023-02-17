Reece Mcalear kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Mcalear Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reece Mcalear kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Reece Mcalear ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Reece Mcalear kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Mcalear Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reece Mcalear adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reece Mcalear Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reece Mcalear 12 Şubat 2002 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reece Mcalear Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Reece Mcalear, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reece Mcalear'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Reece Mcalearboyu ve yaşı kaç

Reece Mcalear Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reece Mcalear isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Reece Mcalear Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reece Mcalear futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Motherwell U18

26 Temmuz 2019 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2021 yılında Inverness Cal.

31 Mayıs 2022 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2022 yılında Tranmere Rovers

31 Ocak 2023 yılında Ayr United

31 Mayıs 2023 yılında Tranmere Rovers

Reece Mcalear kimdir

Reece Mcalear Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reece Mcalear şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Motherwell FC (2012-2019)

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Reece Mcalear nereli

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